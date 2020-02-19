Yarın (20 Şubat) hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Iğdır ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Hakkâri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Hakkâri il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 -50 cm) yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI



Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ANKARA 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı