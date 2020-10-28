MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yarın (29 Ekim) okul var mı, okullar tatil mi? 2020 Resmi tatiller hangileri?
ABONE OL
28.10.2020 - 12:54 |

Yarın (29 Ekim) okul var mı, okullar tatil mi? 2020 Resmi tatiller hangileri?

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin dört bir yanında kutlanacak. Gururla ve büyük önemle anılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için arayışlar da kesilmiyor. Yarın okul var mı, 29 Ekim'de okullar tatil mi? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte 2020 resmi tatiller listesi...

Yarın (29 Ekim) okul var mı, okullar tatil mi? 2020 Resmi tatiller hangileri?

 

2020-2021 Eğitim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci eğitimine devam ederken, diğer yandan resmi tatilleri araştırıyor. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle öğrenciler meraklanmaya başladı. Peki yarın okul var mı, 29 Ekim'de okullar tatil mi?

YARIN OKUL VAR MI, 29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim resmi tatil ilan edilecek. Okullar tatil olacak, kamu kuruluşları çalışmayacak.

RESMİ TATİLLER 2020

1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

23 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi (yarım gün)

24 Mayıs Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar

25 Mayıs Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi

26 Mayıs Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi: Perşembe (yarım gün)

31 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün: Cuma

1 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün: Cumartesi

2 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün: Pazar

3 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün: Pazartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Çarşamba (yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe

    Sokak ortasında, karşısında biri varmış gibi kavga ettiAntalya'da bir kişi gece saatlerinde sokak ortasında, karşısında biri varmış gibi kavga etti. Atılan yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşan ve boşluğa yumruk atan kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mevlid Kandili mesajları 2020! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajları ve sözleri...

    Mevlid Kandili mesajları 2020! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajları ve sözleri...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Bakan Koca başkanlık ediyor! İstanbul'da kritik toplantı

    Bakan Koca başkanlık ediyor! İstanbul'da kritik toplantı

    Sıradaki Haber