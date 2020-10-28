Yarın (29 Ekim) okul var mı, okullar tatil mi? 2020 Resmi tatiller hangileri?
Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin dört bir yanında kutlanacak. Gururla ve büyük önemle anılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için arayışlar da kesilmiyor. Yarın okul var mı, 29 Ekim'de okullar tatil mi? soruları yoğun ilgi görüyor. İşte 2020 resmi tatiller listesi...
2020-2021 Eğitim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci eğitimine devam ederken, diğer yandan resmi tatilleri araştırıyor. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle öğrenciler meraklanmaya başladı. Peki yarın okul var mı, 29 Ekim'de okullar tatil mi?
YARIN OKUL VAR MI, 29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim resmi tatil ilan edilecek. Okullar tatil olacak, kamu kuruluşları çalışmayacak.
RESMİ TATİLLER 2020
1 Ocak 2020 Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
23 Mayıs Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi (yarım gün)
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
30 Temmuz Kurban Bayramı Arefesi: Perşembe (yarım gün)
31 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün: Cuma
1 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün: Cumartesi
2 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün: Pazar
3 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün: Pazartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Çarşamba (yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe