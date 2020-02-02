Yarın (3 Şubat) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece arrtı. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, Yarın (3 Şubat) hava durumu nasıl olacak?

3 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

3 Şubat Pazartesi günü Batı Karadeniz'de yağmur görülüyor. Marmara, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz, Ege bulutlu olacak. Doğu Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu...

Öte yandan Çarşamba günü Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor ve İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek.

Pazartesi günü, İstanbul 14-9, İzmir 17-10, Ve Ankara 12-2 derece olacak.