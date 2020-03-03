Yarın (4 Mart) hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 7°C, 18°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu



ANKARA 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu