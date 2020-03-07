Yarın açılıyor! İstanbul trafiğine nefes aldıracak...

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul trafiğine nefes aldıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca hattının yarın açılacağını hatırlattı.

Açılış için çok heyecanlı olduklarını belirten Yerlikaya, "Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi de bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin videoya da yer verildi.