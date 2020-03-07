Yarın açılıyor! İstanbul trafiğine nefes aldıracak...

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul trafiğine nefes aldıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca hattının yarın açılacağını hatırlattı.
Açılış için çok heyecanlı olduklarını belirten Yerlikaya, "Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi de bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin videoya da yer verildi.
New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdüNew York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, banka kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.