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17.05.2020 - 22:24 |

Yarın Bankalar yarın açık mı, çalışıyor mu? 18 Mayıs Pazartesi bankalar, PTT ve kargolar açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaklar 16 Mayıs 00.00 itibarıyla başldı ve yarın 3. güne girilecek. Banka, PTT ve kargolarda işleri olanlar şimdi '18 Mayıs'ta (yarın) bankalar, PTT ve kargolar açık mı?' sorusunu soruyor.

Yarın Bankalar yarın açık mı, çalışıyor mu? 18 Mayıs Pazartesi bankalar, PTT ve kargolar açık mı?

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Duyuruda, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs tarihli edimlere ilişkin TBB Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."

BU İLLERDE BANKALAR KAPALI OLACAK

İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:

"Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak."

Sokak hayvanlarına mama bıraktığı için üstüne yürüdüler!Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir kişi tepki gösterip üzerine yürüdü. Yaşlı adamın parka bıraktığı mama ve su kaplarını tekmeleyip hakaret eden kişinin bu davranışlarının görüntülendiği videonun sosyal meydana yayınlanması büyük tepki gördü.
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