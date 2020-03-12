Yarın camiler açık mı? 13 Mart yarın Cuma namazı kılınacak mı, Corona Virüsü engeli var mı?

Ülkemizde Corona Virüsü nedeniyle alınan önlemler sonrası gözler yarın kılınacak Cuma namazı ile ilgili herhangi bir karar var mı sorusunun cevabına çevrildi. İşte konuyla ilgili son durum...



YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?



Çin’de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Avrupa temaslı bir kişi aracılığıyla virüs ülkemize de geldi. Bu nedenle pek çok kişi yarın Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sormaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



IRAK'TA SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak.