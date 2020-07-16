Yarın hava nasıl olacak? 17 Temmuz hava durumu...

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak iç ve doğu bölgelerde Pazar ve Pazartesi günleri mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar özellikle yarınki hava durumunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

17 TEMMUZ HAVA DURUMU

Yarım Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da parçalı bulutu bir hava hakim... Karadeniz'in tamamında ise yağış görülecek. Doğu Anadolu'bun kuzeyinde yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak olacak.

İstanbul gündüz 28 akşam 20 derece... Parçalı bulutlu.

Ankara gündüz 30 akşam 20 derece... Yağmurlu

İzmir gündüz 32 akşam 22 derece... Parçalı bulutlu