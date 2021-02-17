17.02.2021 - 07:28 |
Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...
Yarın kandil mi? sorusunun cevabı İslam dünyası tarafından araştırılıyor. Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alıyor. 18 Şubat tarihinde ise yılın ilk kandili idrak edilecek. Yarın yılın il kandilinde ibadetler gerçekleştirilecek. Peki yarın ne kandili? İşte 2021 kandil günleri...
Yarın kandil Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. 2021 senesinin ilk kandiline kısa bir süre kala 'yarın ne kandili?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Miraç, Mevlid, Regaip ve Berat kandillerinin tarihleri ise merak araştırılıyor. Peki yarın kandil mi 2021? Kandil günleri neler?
YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Yılın ilk kandili yarın idrak edilecek. 2021 senesinin ilk kandili Regaip Kandili olacak. Regaip Kandili 18 Şubat 2021 tarihine yani yarın idrak edilecek.
İŞTE 2021 KANDİL GÜNLERİ...
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021
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