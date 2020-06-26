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26.06.2020 - 21:01 |

Yarın marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 27 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Yarın marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar araştırılıyor. YKS nedeniyle 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde bazı saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde ise marketlerin açık olup olmayacağı ise vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte yarın marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar...

Yarın marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 27 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

YKS'nin gerçekleştirileceği bu hafta sonu yani 27-28 Haziran tarihlerinde belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak. Yarın gerçekleşecek olan yasağa yaklaşırken marketler açık mı? sorusunun cevabı araştırılyıro. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede açık olacak iş yeri işletme ve kurumlar yer alıyor. Peki yarın marketler açık mı?

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu detaylar yer aldı;

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarıN sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 09.00- 21.00 arası hizmet veriyor.

 

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