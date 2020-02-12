Yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü eğitime kar engeli - Resmi açıklamalar geldi

Yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde birbiri ardına gelen son dakika kar yağışı haberleri sonrası gözler valiliklere çevrilmişti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren durumla ilgili bazı illerde eğitime kar engeli geldi. Peki 13 Şubat Perşembe yarın hangi okullar tatil?



BİNGÖL'DE EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Valilik ayrıca, Elazığ- Bingöl Devlet yolunun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı saat 18.10 itibariyle büyük araç trafiğine kapatıldığını aktardı.



AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



RİZE VALİLİĞİ'NDE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır."

Çamlıhemşin ve Pazar ilçesinde mevcut kar örtüsünün kalkmamış olması nedeniyle ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Rize'de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları tarafından izinli sayılacakları belirtildi.



BAYBURT'TA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13 Şubat 2020 Perşembe günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda ilimiz genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayan kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki buzlanmanın etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat 2020 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, ana okulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



BİTLİS'İN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



VAN'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı günlerde idari izinli sayıldı.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."



SİVAS'TA EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Sivas’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildi. Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, görderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli şekilde geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı, il genelinde yarın eğitime gün daha ara veriyoruz. İyi okumalar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamuda çalışan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.



GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL

Gümüşhane Valiliği il genelindeki tüm okulların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat günü de tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada 3 gündür il genelinde kar yağışı, buzlanma ve aşırı soğuk nedeniyle eğitim-öğretimin yapılmadığı Gümüşhane’de hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskinin sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi.



MUŞ'TA YARIN EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Muşta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."



TRABZON'UN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.