Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

18 Haziran'da İçişleri Bakanlığı 81 il için 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu bir genelge yolladı. Genelgenin amacı salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak.

81 ilde belirli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının saatleri büyük merak konusu olmuş durumda... İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.