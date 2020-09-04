Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın İstanbul'u 2 kat geçtiğini belirtti. Koronavirüs vaka sayısında olan artış sonrasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, açıklama yaptı. Peki yarın ve 6 Eylül'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SAĞLIK BAKANI KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara yüzde 4,7, İstanbul yüzde 4,61, Konya yüzde 8,78, Kayseri yüzde 6,49, Diyarbakır yüzde 8,37. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ankara Valisi Vasip Şahin’in kısıtlamalarla ilgili bir açıklama yaparken, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil."dedi.