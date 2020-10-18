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18.10.2020 - 21:29 |

Yarın üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılışı ile ilgili konuşma yapması heyecan katsayısını artırdı. Üniversite öğrencileri detayları öğrenmek için 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' diye soruyor.

Yarın üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin yüz yüze eğitimi başlamış değil. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu gündem olmuş durumda...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

    Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi. Üniversiteler açılacak mı sorusunu yanıtlayan Koca, "Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.
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