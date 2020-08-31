Yarından itibaren başlıyor! Cezaevlerine ziyaretlerde artık zorunlu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için "HES kodu" uygulamasına geçilmesini önerdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.
Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 31 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.