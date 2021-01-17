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17.01.2021 - 07:00 |

Yarıyıl tatiline özel kampanyalar

Tatilsepeti, 22 Ocak’ta başlayıp 15 Şubat’ta bitecek ara tatil için yüzde 45’e varan indirim oranlarıyla, ailelere birbirinden avantajlı kayak tatili kampanyaları sunuyor.

Yarıyıl tatiline özel kampanyalar

Tatilsepeti’nin kampanyaları kapsamında Muğla, Marmaris, Antalya, Bodrum, Çeşme, Fethiye ve benzeri yerlerdeki otellerde ailelere 2 çocuk için ücretsiz konaklama imkânı sağlanıyor. Bir Gece Bizden kampanyası ile aileler ücretsiz gecelemeden yararlanabiliyor.

“Varınca Para” kampanyasıyla da ödemeleri tatille beraber başlatma seçeneği sunuluyor. Kampanya, Tatilsepeti’nin internet sitesi üzerinden online ve kredi kartıyla yapılan rezervasyonlarda geçerli.

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