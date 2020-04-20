Yas Eş Anlamlısı Nedir? Yas Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Bir kimsenin felaketi veya vefatı söz konusu olduğunda, bunun için duyulan acı karşısında yas kelimesi kullanılır. Daha çok yas tutmak yani bu dönemi üzüntü ile geçirmek şeklinde tabir edilebilmektedir. Peki, yas eş anlamlısı nedir? Yas kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.
TDK'ya göre yas kelimesinin eş anlamlısı, ‘matem’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Anlamı üzerinden her iki kelime ile ortak şekilde tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmeniz mümkün.
Yas Eş Anlamlısı Nedir?
Olası felaket veya bir insanım vefatı üzerine, insanlar belli bir süre acı duyar. Duyulan bu acı kapsamında geçen süre için ise yas kelimesi kullanır. Bu kelimeyi alternatif olarak ise Türkçede matem kelimesi eş anlamlı şeklinde değerlendirilmektedir.
‘’Annesinin vefatının ardından yas tutuyor.’’
‘’Bugün matem günü değil.’’
Yas kelimesinin eş anlamı Olan sözcükler
Yazılışı ve okunuşu farklı olan ancak aynı anlama gelen kelimeler eş anlamlıdır. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Aynı şekilde yas kelimesi de eş anlamlı olarak Matem ile karşılanıyor. Farklı yerlerde aynı anlamı ile beraber kullanabilirsiniz.