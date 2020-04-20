Yas Eş Anlamlısı Nedir? Yas Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

TDK'ya göre yas kelimesinin eş anlamlısı, ‘matem’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Anlamı üzerinden her iki kelime ile ortak şekilde tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmeniz mümkün.



Yas Eş Anlamlısı Nedir?



Olası felaket veya bir insanım vefatı üzerine, insanlar belli bir süre acı duyar. Duyulan bu acı kapsamında geçen süre için ise yas kelimesi kullanır. Bu kelimeyi alternatif olarak ise Türkçede matem kelimesi eş anlamlı şeklinde değerlendirilmektedir.



‘’Annesinin vefatının ardından yas tutuyor.’’

‘’Bugün matem günü değil.’’



Yas kelimesinin eş anlamı Olan sözcükler



Yazılışı ve okunuşu farklı olan ancak aynı anlama gelen kelimeler eş anlamlıdır. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Aynı şekilde yas kelimesi de eş anlamlı olarak Matem ile karşılanıyor. Farklı yerlerde aynı anlamı ile beraber kullanabilirsiniz.