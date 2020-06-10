10.06.2020 - 18:17 | | AA
Yasa dışı avlanmaya 10 bin 265 lira ceza
Hatay'da yasa dışı avlandıkları fotokapanla tespit edilen 5 avcıya, 10 bin 265 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şubesi, biyolojik çeşitlilik izleme, biyokaçakçılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanları incelemeye aldı.
Ekipler, Samandağ, İskenderun ve Arsuz'da yasa dışı avlandığı belirlenen 5 kişiye, toplam 10 bin 265 lira ceza verdi.
Bölgede yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Üvey babadan çocuğuna istismar iddiasıAnkara'da yaşayan Makbule D., 2,5 yıllık eşi Y.D.'nin kendisine cinsel ve fiziksel şiddet, 4 yaşındaki oğluna ise cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Makbule D., Y.D.'nin tutuklanmasını isteyerek, "Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum" dedi.