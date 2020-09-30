Yasa dışı bahise büyük darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il siber birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen “Siberay Eğitim Programı” başladı. 2004’ten itibaren yaptıkları mevzuat düzenlemelerini anlatan İnce, yasa dışı bahise yönelik yaptıkları operasyonlar hakkında bilgiler paylaştı. İnce, “Yılbaşından bugüne kadar toplam 242 operasyon düzenlenmiştir, bunların 104’ü çocuk istismarı, 53’ü yasa dışı bahis, 68’i ödeme sistemlerine, 17’si de bilişim sistemlerine saldırı suçları ile ilgilidir. Bu operasyonlarımızda 1544 kişi yakalanmış, bunlardan 466’sı tutuklanmış, 539’una da adli kontrol uygulanmıştır. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında bu yıl el konulan para miktarı 6.2 milyon, el konulan malların değeriyse 5.5 milyon liradır. Geçen yıl el konulan mal varlığı değeri ise 237.1 milyon liraydı” dedi.