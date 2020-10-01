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01.10.2020 - 10:07 | | DHA

Yasa dışı silah ticaretine 2 tutuklama

Düzce’de, yasa dışı silah satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Yasa dışı silah ticaretine 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen K.L ve Y.Y.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, tabanca parçaları ve 440 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen K.L. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında yasa dışı yollarla silah aldığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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