Yasa Eş Anlamlısı Nedir? Yasa Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında yasa kelimesinin eş anlamlısı ‘kanun’ şeklinde bilinmektedir. Türkçe içerisinde her iki kelime de aynı anlama gelir. Yazılışları farklı olsa dahi eş anlamlı şekilde cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir.

Yasa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yasa kelimesinin eş anlamlısı ‘kanun’ olarak ne çıkmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde her iki kelime de aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir. TDK’ya göre hem yatay hem de kanun kelimeleri eş anlamlı olarak kabul ediliyor.

Yasa Nedir?

Devletin yasama gücü eşliğinde belirli şekle uyularak düzenlenmiş olan, yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm bireylerin uyması gerektiği kurallar bütünüdür. Uyulmadığı takdirde belli cezalar ile yasa içerisindeki kişiler farklı biçimlerde cezalandırılır. Bu anlamı üzerinden hem yasa kelimesini hem de kanun sözcüğünü eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.