Yaşadığı kabusu böyle anlattı: 'Hayatımdan 4.5 yıl gitti'

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, kameramanlar Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman Şırnak’a gitti. Orada PKK’dan kaçan gençlerle konuştu.

O gençlerden biri 21 yaşındaki Destan… Terör örgütü PKK, henüz 15 yaşındayken Destan’ı kandırıp dağa kaçırdı. Destan, 4,5 yıl boyunca dağda yaşadı ve sonunda terör örgütünden kaçmayı başardı. Terör örgütü PKK, Destan’ın ömründen 4,5 yılı çaldı. Önce Cudi Dağı’na daha sonra da Suriye’ye götürüldü. Kaçırıldığında 15 yaşında olan Destan, hayatının baharındayken her şeyi yarım kaldı.

Terör örgütünden kaçtıktan sonra suça karışmadığı için 5 ay hapiste kalan Destan, örgütle ilgili çok çarpıcı detayları anlattı:

Terör örgütü üyeleri okulun etrafındalardı. 1-2 günlüğüne gidelim sonra geliriz dediler. Ben ilk gün çok ağladım. Bize her şeyi unutturdular. Savaşa odaklanmamızı istediler. Türk askerine karşı savaşmamızı istediler. ‘Önderimiz ceza evinde onun için savaşıyoruz” dediler.

TECAVÜZ, İNTİHAR…

Destan, günler geçtikçe daha acı şeylerle karşılaşmaya başladı. Defalarca tecavüze maruz kaldığını belirten Destan, intihar edenleri de gördüklerini, niye öldüklerini sorduklarında da ‘Öcalan için’ cevabını aldıklarını söylüyor.

"3 AY BOYUNCA HAMURLA SUYU KARIŞTIRIP YEDİK, KAR SUYUNU ERİTİP BANYO YAPTIK"

4,5 yıl boyunca yaşadığı zorlu süreçlerden de bahseden Destan, yiyecek olarak 3 ay boyunca hamurla suyu karıştırıp yediklerini, kışın ise kar sularını eritip banyo yapabildiklerini söyledi.

ÖRGÜTÜN ARABASINI ALARAK KAÇTILAR

Destan, 4,5 yılın sonunda iki arkadaşıyla birlikte örgütten kaçmayı kafasına koydu. Kaçarken de örgütün arabasını ve telefonunu alıp kaçmayı başardılar. Destan kaçış planıyla ilgili, “Ben ilk günden beri kaçmak istiyordum. Yanıma bomba da almıştım. Bizi görürlerse kendimi patlatacaktım. Kaçmayı kafama koymuştum” diyor. Destan o telefonla ailesine ulaştı. Yıllardır evlatlarından haber almayan ailesi sevinçle jandarmaya haber verdi ve koordinatlar belirlendi ve Destan bu şekilde yeniden ailesine kavuşmuş oldu.