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03.12.2020 - 07:00 |

‘Yaşadıklarım çok sevimsizdi’

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)’nin başlattığı siber şiddetle mücadeleye bir destek de ünlü şarkıcı Ayla Çelik’ten geldi. Siber şiddete maruz kalan genç şarkıcı, “Sosyal medyada sadece bir konu hakkında farklı düşündüğümüz için şiddete maruz kaldım. Yaşadıklarım çok sevimsizdi” dedi.

‘Yaşadıklarım çok sevimsizdi’
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

 

Dünyada ve Türkiye’de her gün binlerce kişi siber şiddetle karşılaşıyor o kabusu yaşıyor. Siber şiddete en fazla ise ünlü isimler maruz kalıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çok sayıda isim bu alanda mağduriyet yaşıyor. O isimlerden biri de siber şiddete maruz kalan ünlü sanatçı ünlü şarkıcı Ayla Çelik. Çelik, gördüğü siber şiddet karşısında neler yaptığını Milliyet’e anlattı.

Şiddetin boyutu artıyor

Çelik, “Sosyal medyaya girmem biraz zaman aldı alıyor da. Ben sosyal medyamı daha çok iş için kullanmayı tercih ediyorum. Sosyal medya bizim çok sevdiğimiz karşılıklı sohbet etme alışkanlığımızı elimizden aldı. Hiç kimse yaşamakla, paylaşmakla ilgilenmiyor. Ortamı filtreleyip, fotoğraflayıp sosyal medyadaki tepkileri bekler olduk. Yaşamayı değil, izlemeyi seven bir kesim var gerçekten. Ben de sosyal medyada, bir konu hakkında farklı düşündüğümüz için siber şiddete maruz kaldım. Yaşadıklarım çok sevimsizdi. En kötüsü de, açıklama yapamıyor olmaktı. Şunu fark ettim, kendinizi ifade etmeye çalıştıkça şiddetin boyutu da artıyor” dedi.

Çok kıymetli

Milliyet Gazetesi’nin büyük desteği ile gündeme gelen ‘Siber Şiddet’in tartışılıyor olmasının bu konuda adımların atılacağı anlamına geldiğine dikkat çeken Çelik, “Bu çok kıymetli. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında BM Kadın Birimi’nin 16 günlük aktivizm etkinliklerinin bu yılki temasının ‘Siber Şiddet’ olarak belirlenmesi de tam da çok değerli bir zamanda oldu. Sosyal medyada alanların ve sınırların belirlenmesi için adımların atılıyor olması sevindirici” diye konuştu.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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