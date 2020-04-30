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30.04.2020 - 11:19 | | DHA

Yasağa bir gün kala trafik yüzde 17'ye çıktı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritasında saat 10.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17'lere kadar çıktı.

Yasağa bir gün kala trafik yüzde 17'ye çıktı!

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemler kapsamında trafikte sakinlik gözleniyor. Özellikle hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yollar zaman zaman boş kaldı. İstanbul'da bu sabah saatlerinde trafikte yoğunluk gözlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu bu sabah 10.30 itibariyle yüzde 17'lere kadar çıktı.

 

 

 

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