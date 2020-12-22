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22.12.2020 - 12:05 | | İHA

Yasağa rağmen alkol sunumu yapan iş yeri mühürlendi!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde alkol sunumu yapan iş yeri mühürlendi. Müşteri olarak içeride bulunan kişilere ve iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Yasağa rağmen alkol sunumu yapan iş yeri mühürlendi!

Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir iş yerinde alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. İş yeri zabıta çağırılarak mühürlendi.

İçeride bulunan A.Ş., Z.Y.K., A.K., H.D., R.A., S.Y. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralı ihlalinden her biri hakkında 900 lira, iş yeri sahibi olan A.Y. isimli şahsa 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

 

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