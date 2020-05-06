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06.05.2020 - 13:35 | | DHA

Yasağa rağmen sahillere akın ettiler!

Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören birçok kişi, yasak olmasına rağmen İstanbul Maltepe, Kartal, Pendik sahillerinde yürüyüşe, çıktı koşu yaptı.

Yasağa rağmen sahillere akın ettiler!
Yasağa rağmen güneşli havayı fırsat bilip sahillere koştular!
Yasağa rağmen güneşli havayı fırsat bilip sahillere koştular!
Yasağa rağmen güneşli havayı fırsat bilip sahillere koştular!
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Corona virüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Yetkililer insanları evde kalmaları konusunda uyarırken havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerine geldi. Kimi vatandaşlar koşu yaparken, kimileri ise paten kaydı, bisiklete bindi, basketbol oynadı. Bazıları da sahildeki spor aletlerine bindi.

Spor kıyafetleriyle yürüyüş yapan bir kadın, kendisinin aç kalan kedileri beslemek için dışarı çıktığını söyledi. Bir vatandaş ise yaşı küçük çocuğuyla birlikte bisikletleriyle bankta otururken görüldü.

 

 

Yer: Üsküdar...Hem yasak dinlemedi, hem polise direndiİstanbul Üsküdar'da bulunan Salacak sahilinden ayrılmamak için polise direnen kişi gözaltına alındı.
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