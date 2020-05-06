Yasağa rağmen sahillere akın ettiler!

Corona virüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Yetkililer insanları evde kalmaları konusunda uyarırken havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerine geldi. Kimi vatandaşlar koşu yaparken, kimileri ise paten kaydı, bisiklete bindi, basketbol oynadı. Bazıları da sahildeki spor aletlerine bindi.

Spor kıyafetleriyle yürüyüş yapan bir kadın, kendisinin aç kalan kedileri beslemek için dışarı çıktığını söyledi. Bir vatandaş ise yaşı küçük çocuğuyla birlikte bisikletleriyle bankta otururken görüldü.