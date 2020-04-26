YasaÄŸa raÄŸmen sokakta top oynadÄ±lar!

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Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda 20 yaÅŸ ve altÄ± kiÅŸilerin sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.ÂArnavutkÃ¶y'de dÃ¼n gece saatlerinde bir grup Ã§ocuk, futbol oynamak iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

AtatÃ¼rk Mahallesinde saat 22.00'da gÃ¼venlik kamerasÄ±na kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde 10 ila 16 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n sokakta top oynamalarÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n da apartman merdivenlerinde oturarak onlarÄ± izlemeleri yer aldÄ±.

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