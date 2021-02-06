06.02.2021 - 00:26 | | DHA
Yasağa rağmen yakalandılar! Ceza yağdı...
İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede kağıt oyunu oynayan ve aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye kısıtlamayı ihlal etmek, ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 52 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede oyun oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, kafenin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Kafeye giren polis ekipleri, masalarda oyun oynadığını belirlediği aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği ve kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 650 lira para cezası uyguladı.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.