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20.04.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Yasağa uymayan 20 bin kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, gece 00.00’da sona erdi.

Yasağa uymayan 20 bin kişiye ceza

Yasak nedeniyle dün sokaklar sessizliğini korudu. Cadde ve sokaklarda sadece yasaktan muaf olan vatandaşlar görüldü. Yurt genelinde “Evde kal” çağrısına uyulunca başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirler tenhalaştı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasağa vatandaşların yüksek oranda uyum gösterdiği belirtilerek, “Evlerinde kalan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi. Açıklamada, yasağa uymayan 20 bin 398 kişiye ise adli ya da idari işlem yapıldığı da belirtildi. 

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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