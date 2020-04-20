Yasağa uymayan 20 bin kişiye ceza

Yasak nedeniyle dün sokaklar sessizliğini korudu. Cadde ve sokaklarda sadece yasaktan muaf olan vatandaşlar görüldü. Yurt genelinde “Evde kal” çağrısına uyulunca başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirler tenhalaştı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasağa vatandaşların yüksek oranda uyum gösterdiği belirtilerek, “Evlerinde kalan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi. Açıklamada, yasağa uymayan 20 bin 398 kişiye ise adli ya da idari işlem yapıldığı da belirtildi.