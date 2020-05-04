04.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Yasağa uymayan 27 bin kişiye ceza
İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00’da sona erdi.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır” denildi.
Açıklamada 54 ilde 247 yerleşim yerindeki karantina kararının kaldırıldığı, 47 ildeki 133 yerleşim yerinde ise karantina tedbirlerinin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim” uyarısında bulundu.
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.