Yasağa uymayan 27 bin kişiye ceza

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır” denildi.



Açıklamada 54 ilde 247 yerleşim yerindeki karantina kararının kaldırıldığı, 47 ildeki 133 yerleşim yerinde ise karantina tedbirlerinin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim” uyarısında bulundu.