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11.04.2020 - 16:58 | | İHA

Yasağa uymayan marketi polis bastı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde marketlerin açık olması yasaklandı. Sultangazi’de yasağa uymayarak alışveriş yapan bir müşteri ve iki dükkan sahibine toplam 9 bin 450 lira ceza yazıldı.

Yasağa uymayan marketi polis bastı

Yeni tip corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak süresince market ve büfelerin kapalı olacağı bakanlık tarafından bildirilirken, yasağa uymayan marketlere ceza yazıldı.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yasağa uymayan bir markete polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Marketten poşetlerle bir kişinin çıktığını gören ekipler içeride 3 kişinin olduğunu gördü.

Poşetlerin içinde alkol ve meyve gibi malzemelerin olduğu belirleyen ekipler, market sahibi, oğlu ve müşteriye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesti.

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