Yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı!

Dünyayı saran corona virüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00’ten itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Beyoğlu Kasımpaşa’da 65 yaş üstü yaşlılar bu yasağa uymadı. Semtteki yaşlılar sabahın erken saatlerinde kendilerine sokağa attı. Cami avluları ve ara sokaklar yaşlılar nedeniyle dolup taşarken, 84 yaşındaki yaşlı bir adam ise akülü aracıyla sokaklarda tur attı.

“DIŞARIYA ÇIKMAYIN DEDİLER AMA ÇIKTIM HAVA ALACAĞIM”

84 yaşındaki Harun Yılmaz, “Hiçbir şey söylemeyeceğim, devlet ne yaparsa haklıdır. 84 yaşındayım, karşı sokakta oturuyorum. Bir şeyler aldım da, korkmaktan cana bir şey olmaz ama tabi ki endişeliyiz. Dua ediyorum başka bir şey yok. Dışarıya çıkmayın dediler ama çıktım hava alacağım. Ekmek, tavuk ve içecek aldım” dedi.

ADANA

Adana’da corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazılarının yasağa uymadıkları görüldü. Parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.

Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde parklara gittikleri görüldü. Polis, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, “Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola yenir mi?” dedi.

OTELE GÖTÜRÜLDÜ

İnönü Parkı’nda polis tarafından uyarılan 67 yaşındaki vatandaş ise, “Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok” dedi. Polis ekipleri bu kişiyi kaldığı otele götürerek, buradaki yöneticilerle görüştü.