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22.03.2020 - 16:50 | | İHA

Yasağa uymayan yaşlılara sulu ikaz!

 Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı vatandaşın üzerine yukarıdan su atan vatandaşların tatlı sert ikazı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Isparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan orta yaş üstü vatandaşlar dün banklarda oturmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kentin Kaymakkapı ve Hükümet Meydanı'nda yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan tepkiler geldi. Dün öğle saatlerinde Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı vatandaşa yukarıdan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş biranda neye uğradıklarını şaşırdı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Pes dedirten görüntü! Kapının üzerine oturup, ayaklarıyla kullandıMardin’in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.
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