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06.04.2020 - 10:44 | | İHA

Yasağa uymayanlara 125 bin lira ceza!

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından corona virüs ile mücadele kapsamında yasağa uymayan işletme ve kişilere 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yasağa uymayanlara 125 bin lira ceza!

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, corona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart-05 Nisan 2020 tarihleri arasında Kastamonu’da İl genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafeye uymayan, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 6 iş yeri ile 247 kişiye, 253 ayrı idari işlem yaptı.

Bu yapılan işlemler sonucunda toplam 124 bin 926 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bundan sonrada artarak devam edeceği belirtildi.

 

 

Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
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