Yasağa uymayanlara af yok

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 31 şehirde dört gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün başladı. 09.00-14.00 saatleri arasında marketler açık olduğu için vatandaşlar bu saatler arasında alışveriş yaptı.

Yasak nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken yasağı ihlal eden kişiler hakkında da işlem yapıldı. 5.5 milyon nüfuslu Ankara’da, yasağın ilk günü sessizlik hakim oldu. Başkentin en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar, bomboş kaldı. 3 milyona yakın nüfusuyla Bursa da yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü.



Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 54 kişiye para cezası kesildi. Kayseri’de de yasağın ilk günü kentte sessizlik hakim oldu. En işlek cadde ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan ve Erciyes bulvarlarında araçları durdurarak kontrol eden ekipler, izin belgesi olmayana ceza kesti.



Fotoğraflar: HÜSEYİN ÖZDEMİR Milliyet