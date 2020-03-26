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26.03.2020 - 11:09 | | AA

Yasağa uymayıp dışarı çıkınca kayboldu!

Sivas'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki yasağa uymayıp evinden çıkan ancak yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı bulan polis ekipleri kurtardı.

Yasağa uymayıp dışarı çıkınca kayboldu!

Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan Halil Beşiktepe, sokağındaki çeşmeden  su doldurmak için sabah evinden  dışarı çıktı. Beşiktepe, yolunu kaybederek  yanlışlıkla Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlık bahçesine girdi.

Tel örgülerle çevrili bahçeden çıkamayan Beşiktepe, çevredeki  vatandaşlardan yardım istedi.

Fidanlıkta mahsur kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kilitli olan yakındaki fidanlığın  servis kapısını açamadı. Yaşlı adamdan olduğu yerde beklemesini isteyen ekipler,  fidanlığın nizamiye kapısından araçla içeri girdi.

Kendilerini bekleyen Bekiştepe'yi araca alan ekipler evine kadar  götürdü.

Beşiktepe, kendisini kurtaran polislere dua ederek, teşekkür etti.

 

 

 

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