Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar

Muğla Bodrum Kumbahçe sahili açıklarında 2 kişi, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymayarak lastik botla denize açıldı. Durumu fark eden mahalle bekçisi Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp, durumu bildirdi.
İhbar üzerine sahil güvenlik ekibi bölgeye giderek lastik botla denize açılan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutup, kaymakamlığa gönderdi.
Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen 2 kişi, sahil güvenlik botu eşliğinde karaya döndü.
Bakan Koca duyurdu: Bugün itibarıyla kullanılacak!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır." dedi. Koca, "Burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir prototip firmasının geliştirdiği, devamında Baykar, Sanayi Bakanlığımızın yoğun desteği, ASELSAN ve Arçelik tarafından bu dönemde üretilen ventilatörleri de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani yerli ve milli vetnilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.