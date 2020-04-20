Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar

Kumbahçe sahili açıklarında 2 kişi, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymayarak lastik botla denize açıldı. Durumu fark eden mahalle bekçisi Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp, durumu bildirdi.
İhbar üzerine sahil güvenlik ekibi bölgeye giderek lastik botla denize açılan 2 kişiyi yakaladı. Ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutup, kaymakamlığa gönderdi. Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen 2 kişi, sahil güvenlik botu eşliğinde karaya döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' deyip ekledi! 8 tane daha açılacakSon dakika gelen bilgilere göre; Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastaneleri, başbakan olduğum günden bu yana hayalimdi" diyerek duygularını ifade etti. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağına işaret eden Erdoğan İBB'yi eleştirerek, "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak" açıklamasını yaptı. Erdoğan, CHP'nin Adana'da fuar alanını hastane diye tanıtmasına tepki göstererek, "'Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız.' demedik. 'Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz.' dedik" ifadelerine yer verdi.