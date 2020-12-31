Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ihbarını aldı. Eğlence merkezine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan 46 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza yazıldı.

İş yeri sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı. Eğlence merkezi ise mühürlendi.