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31.12.2020 - 12:16 | | DHA

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılar

Konya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu ihbarını aldı. Eğlence merkezine operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan 46 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza yazıldı.

İş yeri sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı. Eğlence merkezi ise mühürlendi. 

 

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılar

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