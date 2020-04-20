Yasağı denizde delen 2 kişiye ceza kesildi!

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçi unsurları, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na iletti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza yazıldı.
2 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekibinin gözetiminde lastik botla karaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' deyip ekledi! 8 tane daha açılacakİstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Cumhurbaşkan Erdoğan brifing sonrası açıklamalarda bulundu. Kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilen proje kapsamında 10 şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz" dedi