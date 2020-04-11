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11.04.2020 - 13:14 | | İHA

Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan markete baskın yaptı. Ekipler, corona virüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak marketi açan iş yeri sahibini ve içerideki müşterileri uyararak marketi kapattı.

Yasağı ihlal eden markete zabıta baskını

Dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip corona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulması yönünde güvenlik güçleri ve belediye zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kırıkhan'da yasağa rağmen açık tutulan bir markete baskın yapan zabıta ekipleri, market sahibi ve müşterileri uyardıktan sonra dükkanı kapattı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasaya uyduğunu ancak uymayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

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