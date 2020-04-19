MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü
ABONE OL
19.04.2020 - 11:09 | | DHA

Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, kaçak kazı yapan Yusuf S. ve oğlu Hasan S., jandarma baskınıyla suçüstü yakalandı. Baba ile oğluna, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 liralık ceza uygulandı.

Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü

Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi Göl mevkisinde dün kamp yapıldığına dair ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, göl kenarına gittiklerinde Yusuf S. ve oğlu Hasan S.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Kaçak kazı alanında yapılan incelemede, aynı bölgede birçok yerde 70 santim derinliğinde toprağın kazıldığı tespit edildi.

Baba ile oğlunun kaçak kazı yaptıkları alanda pilli metal dedektör, dürbün, kürek, 2 kazma ve testere ele geçirildi. Yusuf S. ve oğlu Hasan S., nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınırken, olayda kullanılan malzemelere de el koyuldu. Ayrıca baba ile oğluna 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesildi.

Terör örgütüne darbe! 7 ve 8 odalı mağaralar...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü

Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuruları nasıl yapılır? Temel İhtiyaç kredisi sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuruları nasıl yapılır? Temel İhtiyaç kredisi sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Sıradaki Haber