Yasağın 2. günü de sessiz

Polis ekipleri işlek caddelere kurdukları noktalarda kontrollerini sürdürdü. Ramazanın da etkisiyle İstanbul’da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı. Turizm ve ticaretin merkezi Eminönü sessizliğe büründü. Meydanlar kedi ve güvercinlere, boğaz ve sahiller ise martılara kaldı. Polis ekipleri uygulama noktalarına araçları ve vatandaşları durdurarak denetim yaparken İBB’nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

İzmir’de ise Konak Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasına rağmen boş kalan meydandaki tarihi Saat Kulesi güvercinleri ağırladı. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyu da sessiz bir gün geçirdi. Temizlik personelleri görevlerini sürdürürken, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgeleri kontrol ediliyor.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak’ta meydan ile caddeler boş kaldı. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu da sessizliğe büründü. Burada seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonlar oluşturdu. Balıkesir’de ise Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddelerinin de sakin olduğu görüldü. Konya’da Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi. Kayseri’de kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Cumhuriyet Meydanı’nda polisler ve belediye çalışanları güvercinleri besledi.