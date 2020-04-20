Yasağın ardından PTT ve banka şubelerinde kuyruk!

Corona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için PTT ve banka şubelerine çok sayıda kişi geldi.
Şube önlerinde uzun kuyruklar oluşması üzerine polis ekipleri, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Diyanet'ten teravih namazı açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi. Erbasş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" açıklamasında bulundu.