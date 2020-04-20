Yasağın ardından PTT ve banka şubelerinde kuyruk!

Corona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için PTT ve banka şubelerine çok sayıda kişi geldi.

Şube önlerinde uzun kuyruklar oluşması üzerine polis ekipleri, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.