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11.04.2020 - 01:27 | | İHA

Yasağın başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte sokaklar boş kaldı.

Yasağın başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu sokakların boş kaldığı görüldü.

Yasağın başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

Yasağın başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

Yasağın başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

Yasağın başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

 

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