MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasağın son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor
ABONE OL
10.05.2020 - 10:22 | | DHA

Yasağın son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor

İstanbul'da corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor.

Yasağın son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor

Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler içerisinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yapılan denetimlerde ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.

 

 

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardıİstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün çiçekçiler açık mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı?

Bugün çiçekçiler açık mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı?

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Mudanya’nın batısı ‘Sit’ alanı ilan edildi

Mudanya’nın batısı ‘Sit’ alanı ilan edildi

Sıradaki Haber