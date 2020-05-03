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03.05.2020 - 10:34 | | AA

Yasağın son gününde İstanbul!

Corona virüsle mücadele önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.

Yasağın son gününde İstanbul!
Bu sabah İstanbul! Sokaklar boş kaldı
Bu sabah İstanbul! Sokaklar boş kaldı
Bu sabah İstanbul! Sokaklar boş kaldı
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İstanbul'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs cuma günü getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Cevizlibağ ve çevresi boş kaldı.

D-100 karayolunda çok az sayıda araç görülürken, kısıtlamadan muaf vatandaşlar belirli saatler arası çalışan toplu taşıma araçlarıyla görevlerine gitti.

 

 

Obruklar, ciddi risk oluşturuyorKonya'nın Karapınar ilçesinde oluşan ve sayıları 350'yi geçen obruklar, yerleşim yerlerinin yakınında, tarlaların ortasında veya kara yollarının yakınlarında olduğu için gün geçtikçe bölge halkını endişelendiriyor. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "2000'li yıllardan sonra obruk oluşumu hız kazandı şu an sayıları 350'yi geçmiş durumda. Yer altı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları arttı. Yer altı suyu kullanımı biraz kontrol edilmeli" dedi.
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