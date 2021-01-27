MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasak aşk iddiası kanlı bitti! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
ABONE OL
27.01.2021 - 09:15 | | DHA

Yasak aşk iddiası kanlı bitti! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

İzmir’de Mikail G. (29) eşiyle yaşadığı evine gelen evli ve 2 çocuk annesi Hediye D.'yi (41) çıkan tartışmada pompalı tüfek vurarak yaraladı. Aynı silahı başına dayayan Mikail G., intihar etti. Tedavi altına alınan Hediye D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, ikilinin ilişki yaşadığı iddia edildi.

Yasak aşk iddiası kanlı bitti! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'ta eşiyle yaşayan Mikail G.'nin evinde dün yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; 

Evli ve 2 çocuk annesi Hediye D., Mikail G.'nin evine gitti. İlişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu. Hediye D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan  Hediye D., ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattıE-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikkat! isimsiz çiçek gönderimi taciz sayılabilir

Dikkat! isimsiz çiçek gönderimi taciz sayılabilir

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Normalleşme ne zaman 2021? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?

Normalleşme ne zaman 2021? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet