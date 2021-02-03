Yasak aşk ortaya çıktı! Kızıyla birlikte damadını öldürdü
Adana'da 3 yıl önce kaybolduğu bildirilen kişinin yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan Mustafa Güven'in kayınpederi A.D. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Anaokulu öğretmeni olan N.G'nin aynı okulda görev yaptığı müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişki yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından Mustafa Güven’in kayınpederi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü belirtildi. N. G'nin ise emniyetteki ifadesinde, cinayeti babası A.D'nin işlediğini, daha sonra cenazeyi uçurumdan aşağı attıklarını itiraf ettiği öğrenildi.
Adana Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi N.G., 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi.
Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.
YASAK AŞK İDDİASI
Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi N. G. ile kayınpederi A. D'nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, N.G.'yi takibe aldı. Anaokulu öğretmeni N.G.'nin , görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. N.G ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.
GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ
Bu bilgiler üzerine polis, N. G., babası A.D. ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. N.G ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, A. D. ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen A.D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
EŞİNİN CESEDİNİ TORBAYLA TAŞIMIŞ
Emniyete götürülen N.G. , sorgusunda her şeyi itiraf etti. N.G. ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan N.G. , aynı apartmanda oturduğu babası A. D.'nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. N.G., olayın ardından eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. N.G., görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.
CESET BULUNAMADI
Polis, ifadesinin ardından N.G.'nin gösterdiği noktada Mustafa Güven’in cesedini aradı. Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, Güven’in cesedine ulaşılamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.