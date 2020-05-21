Yasak bitti sokaklar doldu

Başkent Ankara’da dört günü evde geçiren vatandaşlar gece yarısı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ile Ulus meydanlarına akın etti. Vatandaşların maske kullanımına özen gösterdiği kentte, banka önlerinde sosyal mesafe kuralları kapsamında sıra beklendiği görüldü.

İzmir’de kısıtlamanın ardından otomobiliyle dışarı çıkanlar nedeniyle, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Kent genelinde denetimlerini artıran polis ekipleri ise, maske takma zorunluluğu kuralına uymayan vatandaşları uyardı.

Çanakkale’de de bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı’nda uygulanacak kısıtlama öncesi marketlere akın etti.

Bursa’da bayram alışverişi için pazarlara akın eden vatandaşlar, zaman zaman tezgah önlerinde sıra oluşturdu. Sakarya’da da dört günlük kısıtlamanın sona ermesiyle evlerinden ayrılan vatandaşlar nedeniyle, kent merkezinde kısmi araç ile yaya yoğunluğu oluştu. 00.00’da açılan halin girişinde 1 kilometreden fazla kuyruk oluştu.

Yasağın kalkmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında da yoğun trafik oluştu. İstanbul’dan kentteki yazlıklarına gelenler kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar geri çevrildi. Yer yer 4 kilometreyi bulan araç kuyrukları, gündüz de çift yönlü olarak devam etti.

Gaziantep’te, bayram öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşlara drone ile sosyal mesafe uyarısı yapıldı.